Kayseri'de, Akmescit Mahallesi Yeniden Referanduma Gidiyor
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas İlçesi'ne bağlanmak için ikinci kez referanduma gidiyor.
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas İlçesi'ne bağlanmak için ikinci kez referanduma gidiyor.
Kayseri'nin Bünyan İlçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, Talas İlçesine bağlanmak istiyor. Büyükşehir Yasası ile birlikte belde iken mahalleye dönüşen Akmescit'te vatandaşlar, mevcut Bünyan Belediyesi'nden gereken hizmet desteğini alamadıklarını ileri sürdüler. Mahallenin coğrafi konum olarak Bünyan'dan çok Talas'a yakın olduğunu dile getiren mahalle sakinlerinden Necati Tokbay, "Eskiden kasabaydık, Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle olduk. Belediyemizin kaynakları da Bünyan Belediyesi'ne aktarıldı. Ancak mahallemiz yıllardır hak ettiği hizmeti alamıyor. Bu nedenle de Talas'a bağlanmak istiyoruz. Mesafe olarak da Bünyan'a 42 kilometre uzaklıktayken, Kayseri merkezi ve Talas'a 26 kilometre uzaklıktayız" diye konuştu.
REFERANDUM TARİHİ, 14 MAYIS 2017
Bu nedenle mahalle ikinci kez referanduma gidiyor. 2004 yılında da aynı nedenle referanduma giden mahallede, sandıktan yüzde 98 oranında "Evet Talas'a bağlanalım" karar çıkmıştı. Ancak o yıllarda bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadı. İlk referandumdan 13 yıl sonra bir kez daha konuyla ilgili olarak Mahalle Muhtarı Fahrettin Kılıç öncülüğünde hazırladıkları dilekçeleriyle İçişleri Bakanlığı'na başvuran mahalle sakinleri, Bünyan'dan ayrılıp, Talas'a bağlanma konusunda kararlı. Muhtarlar toplantısında durumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ilettiği belirtilen Muhtar Kılıç ve mahalle sakinlerinin girişimi ile 14 Mayıs 2017'de Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde referandum yapılacak.
İŞTE REFERANDUM İLANI
Konuyla ilgili olarak mahallede muhtarlık ve camii girişlerine seçmen listesi de asıldı. Vatandaşlar seçmen listelerinde isimlerinin yer alıp almadığını kontrol ederken mahallede muhtarlığa asılan referandum ilanında ise şu ifadeler yer aldı:
"Mahallemizin Bünyan ilçesinden ayrılarak Talas ilçesine bağlanması ile ilgili, 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında mahallemiz Akmescit Çok Programlı Lisesinde idari bağlılık değişikliği halk oylaması yapılacaktır. Seçmenler kimliklerini ispatlayacak belgelerle 14 Mayıs 2017 Pazar günü belirtilen saatler arasında oylarını kullanabileceklerdir. Mahalle halkına ilanen duyurulur."
Nüfusu bin 860 olan mahallede kayıtlı seçmen sayısının bin 160 olduğu bildirildi.
- Kayseri