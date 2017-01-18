Kayseri'de 762 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, yabancı uyruklu 2 kişinin üzerinde 762 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Samsun seferini yapan yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin uyuşturucu madde nakli yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Yol güzergahı üzerinde durdurulan otobüste yakalanan yabancı uyruklu İ.E. ve H.İ.'nin üzerinde 762 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca H.İ.'nin Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi. Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.