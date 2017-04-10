Kayseri'de 3 Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3 kişiden ikisi 8'er yıl 4'er ay, biri ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Muhammed Şahin, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile diğer tutuklu sanık Murat Gül, tutuksuz sanıklar Emrah, Cengiz ve Şükriye Avcı hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıklarını kabul etmeyen sanıklar, "Biz kesinlikle uyuşturucu satmadık. Geçimimizi uyuşturucu satışı yaparak kazanmıyoruz. Tahliyemizi talep ediyoruz" dedi.



Yargılama sonunda mahkeme heyeti sanıklardan Muhammed Şahin ve Emrah Avcı'ya 8'er yıl 4 'er ay, tutuksuz yargılanan Şükriye Avcı'ya ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası sanıkların yakınları sinir krizi geçirdi.



Polisin, 12 Ekim 2016'da Melikgazi İlçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, sanıkların üzerinde 7 uyuşturucu hap, 1 gram metamfetamin ve 1 gram bonzai ele geçirilmişti. - Kayseri