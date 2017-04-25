Kayseri'de 3 Şüpheli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA) - KAYSERİ'de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



Şehit Nazımbey Mahallesi Tacettinveli Mahallesi'nde yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 52 yaşındaki M.Ö., 28 yaşındaki Y.Ö. ve 18 yaşındaki C.G. gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. 3 şüpheli sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



