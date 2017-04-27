Kayseri'de 262 Kişi Açığa Alındı

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 262 polis görevden uzaklaştırıldı.



Dün akşam yayınlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlı olduğu belirtilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih A., Emniyet Amiri Abdullah D., Komiserler Abdulrahim G., Mustafa B., Murat C., Murat S. ile 6 Komiser yardımcısı ve 250 polis görevden uzaklaştırıldı.



Ayrıca, dün başlatılan Mahmet İmam Operasyonu'nda da gözaltına alınanların sayısının 46'ya çıktığı öğrenildi. - KAYSERİ