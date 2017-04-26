Kayseri'de 21 Bin 679 Öğrenci Teog'da Ter Dökecek

Kayseri'de, Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nın ilk bölümü başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, il genelinde 2 bin 872 öğretmenin sınavlarda görev yaptığını söyledi.



Kayseri'de, TEOG Sınavı'na girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleri ile beraber sınava girecekleri okullara geldi. TEOG'un ilk bölümünde Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sınava giren öğrenciler salonda ter dökerken, aileleri de okul bahçesinde ter döktü.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenciler ile buluştu. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Elmalı, sınav hakkında bilgiler verdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "2 gün önce okullarımıza polis ve jandarma marifeti ile kuryelerimiz geldi ve koruma altına alındı. Kayseri'de 21 bin 679 öğrencimiz 280 okulda bin 704 salonda 3 bin 872 görevli öğretmenimiz nezaretinde TEOG sınavımız başlamıştır. Soru kitapçıklarını da sabah saat 6 itibariyle ilçelerimize ulaştırdık. Bakanlığımızın talimatları gereği biz her türlü tedbirleri aldık. TEOG sınavları aynı üniversite sınavları gibi güvenli bir şekilde, bakanlığımızın önem verdiği gibi devam ediyor. Tüm öğrencilerimizin başarılı bir şekilde sınavlarını tamamlamalarını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Velilere seslenen Elmalı, "Velilerimizin de fazla heyecana kapılmadan çocuklarımızı normal sınavlara giriyor gibi karşılamalarını, bunun bir üniversite sınavı olmadığını, okuldaki dersleri ile beraber bu sınavın ortalamasının puana yansıyacağını bilmelerini özellikle belirtmek isterim" dedi.



Kayseri'de 11 öğrencinin evde sınava girdiğini ve gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Elmalı,"Hasta olup okula gelemeyen 11 öğrencimiz için evde sınav hizmeti veriyoruz. Sorular özel kurye ile özel bir çantada görevli öğretmenlerimiz vasıtası ile evlerine gidiyor ve 11 öğrencimizin sınavını usule uygun bir şekilde yapıyorlar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ