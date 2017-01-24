Kayseri'de 2 Metre 88 Santimetre Boyundaki Kartal Figürlü Koltuk Alıcısını Bekliyor

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'de bir mobilyacının yaptığı, 2 metre 88 santimetre boyundaki, kartal figürlü el oyması koltuk alıcısını bekliyor.



30 yıldan bu yana mobilya işi ile uğraşan mobilya ustası Murat Koç'un yaptığı 1 ton ağırlığındaki, 2 metre 88 santimetre boyundaki ve bin 234 parçadan oluşan kartal figürlü, el oyması koltuk alıcısını bekliyor.



İstanbul'da yapılmış olan ve Kazakistanlı bir iş adamının 1 milyon dolara satın aldığı kartal figürlü bir koltuğu gördükten sonra, nasıl daha iyisini yaparım düşüncesi ile koltuğun yapımına başladığını söyleyen Murat Koç, "5 kişi ile birlikte 7 aylık bir çalışmanın sonucunda bu eser ortaya çıktı. 10 metreküpe yakın birinci sınıf çam kullandım. Bir ton ağırlığında, bin 234 parçadan meydana geliyor. Çok yorulduk ama bittiğinde yorgunluğumuzu unuttuk ve çok şık bir parça ortaya çıktı." diye konuştu.



Demonte olan ve söküldüğünde 6 parça halinde istenilen yere taşınabilen koltuk için alıcı beklediğini dile getiren Mobilya Ustası Murat Koç, "Emeğin değeri biçilmez, çünkü bu tamamen el sanatı. Hepsi komple el işi. Sonuçta babamızdan kalan bir meslek bu bize. Bunu yaparken de zaten birlikte kafa yorduk. Şu anda bir fiyat biçmedik ama alıcı bekliyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ