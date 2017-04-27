Kayseri'de 2 Kişi Uyuşturucudan Gözaltında

KAYSERİ'de jandarma ekiplerinin, bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 465 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Garipsu mevkiindeki yol araması yapıldı. Bir yolcu otobüsündeki valizde yapılan aramada, 465 gram esrar bulundu. Valizdeki uyuşturucu madde ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorguları sürüyor.



- Kayseri