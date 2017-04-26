Kayseri'de 13 Eski Öğretmene "Bylock"Tan Tutuklama
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı.
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla dün adliyeye gönderilen eski öğretmenlerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, 21'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.