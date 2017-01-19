11 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda 11 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi.

11 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda 11 bin 330 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kent genelinde 4 işyeri ve 3 depoda yaptığı aramada 11 bin 330 paket kaçak sigara yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından adliyeye götürüldü. - Kayseri

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