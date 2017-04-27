Kayseri'de 1 Müdür 1 Amir 260 Polis Açıkta

YURT genelinde görevinden uzaklaştırılan 9 bin103 emniyet mensubu arasında Kayseri'de 1 ilçe emniyet müdürü, 1 amir ve 260 polis olduğu belirlendi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, '667 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır' kararı yayınlandı. Kayseri'de dün geceden bu sabaha kadar Talas Emniyet Müdürü: Fatih Aşıcı (4. Sınıf Emniyet Müdürü), Abdullah Dede (Emniyet Amiri), Murat Coşkun, Murat Saygılı (Komiser), Komiser Yardımcıları: Cuma Karan, Erkan Demir, Murat Kökan (Komiser Yardımcısı), Osman Nuri Ağkuş, Ersin Güven, Mustafa Bozkurt, Tuncar Kaya, Şükrü Erdoğan, Mustafa Öğüt, Selami Dalkılıç, Erkan Yılmaz, Yalçın Beşiktaş, Necmettin Oktay, Murat Karakaş, Şeffat Torlak, Şaban Dişçeken, Serkan Sapmaz, Osman Bulut (Başpolis) ve 240 polis memuru görevden alındı - Kayseri