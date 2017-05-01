Kayseri'de 1 Mayıs Kutlandı

KAYSERİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Mimarsinan Parkı'nda yapıldı.



Kayseri'de 1 Mayıs kutlamaları için izin verilen Mimarsinan Parkı çevresinde ve grupların yürüyeceği güzergahta polisin aldığı sıkı önlemler dikkat çekerken, kutlamanın başlayacağı saat 16.00'dan önce alanda dedektör köpekle birlikte bomba araması yapıldı. Toplanma yerlerinde buluşan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüyerek geldiler. Grupların yürüyüşü de çevik kuvvet polislerinin önlemleri altında yapıldı. Park önündeki caddede toplanan gruplar, daha sonra kutlamanın yapılacağı parka polis kontrolünde alındılar. Yaklaşık 3 bin kişi, burada sanhede çalışan müziklere eşlik etti. Burada yapılan konuşmalarda, işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma barışı konuları üzerinde duruldu.



- Kayseri