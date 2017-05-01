Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Kayseri'de, DİSK ve KESK üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.



Mimarsinan Parkı içerisinde düzenlenen etkinliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sloganlar atarak kutlama yapılan alana gelen üyeler, arama noktalarından geçtikten sonra alana alındı. Şarkılar eşliğinde 1 Mayıs'ı kutlayan DİSK ve KESK üyeleri, daha sonra alandan ayrıldı.



Öte yandan, simit satan vatandaşlar ve temizlik işçileri kutlamanın arasında işlerine devam etti. - KAYSERİ