Kayseri'de 1 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.



Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda F.S (35) ve S.K (28) yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve otomobillerinde yapılan aramada, aracın arka koltuk kısmına gizlenmiş satışa hazır 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan F.S. tutuklanırken, S.K. serbest bırakıldı. - Kayseri