Kayseri'de 1 Ayda 4 Cinayet İşlendi

Kayseri'de 15 Mart 14 Nisan tarihleri arasında 4 cinayet işlenirken 21 adet de yankesicilik ve dolandırıcılık olayı meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tarafından yapılan çalışmalarda, meydana gelen 4 kasten öldürme olayında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si tutuklandı. 3 kasten bıçakla yaralama olayında ise gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olaylarda 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet bıçak ele geçirildi.



Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda ise 6'si yağma, 1'i genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması 3'ü tehdit, 1'i 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 1'i şantaj, 1'i güveni kötüye kullanma, 1'i çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1'i hakaret ve 1'i açıktan hırsızlık olmak üzere işlem yapılan 16 olayda yakalanan 24 şahıstan 4'ü tutuklandı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken olaylarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Öte yandan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda da 3'ü dolandırıcılık, 1'i banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1'i kapkaç, 6'sı yankesicilik, 9'u güveni kötüye kullanma, 1'i yağma olmak üzere işlem yapılan 21 olayda yakalanan 45 şahıstan 12'sinin tutuklandığı bildirildi. - KAYSERİ