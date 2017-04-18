Kayseri Cumhurbaşkanı Için Yaptığı Tahtı Hediye Etmek Istiyor
Kayseri'de tasarımcı Murat Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ahşap oyma tahtı hediye etmek istiyor.
Kayseri'de tasarımcı Murat Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı ahşap oyma tahtı hediye etmek istiyor.
Ahşap el işi sanatları tasarımı ile uğraşan Murat Koç, 4 ay süren çalışmasıyla görkemli bir taht yaptı. Tahtı yapma aşamasını anlatan Koç, "15 Temmuz'da ülkemize yapılan hain saldırıdan sonra haftalarca nöbetler tuttuk. Bu nöbet sırasında 'Fatih-1453' filmini izledim. O filmden esinlenerek böyle bir koltuk yapmaya karar verdim. Film, peygamber efendimizin zamanından başlıyor. Orada bir şahin uçarak İstanbul'da Ayasofya'nın üzerine konuyor, oradan da Fatih Sultan Mehmet doğana kadar Edirne'ye uçuyor. Yaptığım koltuktaki şahinler, Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu günü temsil ediyor. Şahinlerin altında ise Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü 'Şahi' topunun uygulamasını yaptım. Koltuğun sırt kısmında ise İstanbul'un fetih kapısı bulunuyor. Koltuğun iki tarafına ayetler işledim ve en tepesine de hilalle birlikte güneş tepesi koydum" ifadelerini kullandı. Koç, "Bu koltuğu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Ben Kasımpaşa'da doğup büyüdüm. Memlekette tek adam olduğu için ona hediye etmek istiyorum" diye konuştu.