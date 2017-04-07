Kayseri CHP Milletvekiline Bıçakla Saldıran Zanlı Adliyeye Gönderildi

CHP milletvekiline bıçakla saldıran zanlı adliyeye gönderildi



KAYSERİ'nin Talas ilçesinde referandum çalışması sırasında dükkanına gelen CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ile bir grup partiliye hareket ederek, komando bıçağı çeken akvaryumcu Abdullah Ateş(43),nöbetçi savcılığa gönderildi. Suç aleti,35 santim uzunluğundaki bıçakta adli emanete alındı



Talas ilçesi Kiçiköy semtinde dün ögle saatlerinde meydana gelen olaydan sonra"Silahlı tehdit ve saldırı ile hakaret"suçundan gözaltına alınan ve Adli tabiplik raporunda hafif alkollü olduğu belirlenen akvaryum ve petshop satıcısı Abdullah Ateş, Emniyet Müdürlüğü Abayiş Şubesi gasp bürosunca yürütülen soruşturmada"CHP'liler dükkanıma izinsiz olarak geldi. Çıkmalarını isteyince, bana karşılık verdiler. korkutmak ve dükkanımdan çıkmalarını sağlamak içtin tezgahtaki bıçağı gösterdim. Kimseye saldırmadım" ifadesinde bulundu. Zanlı, güvenlik önlemleri altında önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirildi. Zanlı bu sırada gazetecilere"Ben kimseye saldırmadım. Onlar dükkanıma girdiler ve milletvekili bana saldırdı . Gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım. Olaya ilişkin görüntüleri CHP'liler cep telefonuyla kaydetti. Ben alkollü değildim. Sanırım CHP milletvekili kafayı bulmuştu"dedi. Abdullah Ateş daha sonra sağlık kontrolünden geçirdikten sonra,adliyeye gönderildi



"CHP'LİYİZ DEYİNCE KESECEM SİZİ DİYE BIÇAK ÇEKTİ"



CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, dün kendisi ve CHP Talas ilçe teşkilatındaki bir grup partiliye bıçakla saldırma girişiminde bulunan Abdullah Ateş ile karşılaştıkları anı DHA'ya anlattı. CHP'nin doktor milletvekili Arık"Olay günü Talas ilçesi Kiçiköy semtinde esnaf ziyaretine çıktık. Ayrım gözetmeksizin tüm dükkanlara girdik. Sırada akvaryumcu dükkanı vardı. İçeri girdiğimizde dükkan boştu. Kimse yokmu diye seslendiğimizde arka tarafından dükkan sahibi olduğunu söyleyen kişi çıktı.Akvaryumdaki balıkları göstererek( Ne güzel bir meslek) dedim ve daha sonra çok nazik bir şekilde CHP milletvekili olduğumu söyledim. Referandum konusunu daha açmadan, genel başkranımız Kemal Kılıçdaroğlu ve partimize yönelik ağır hakaret ve küfürler ederek( Sizi kesmek lazım) diye bağırdı. Partililerimiz kendisine (Terbiyesizlik yapma. Dükkanında, mekanında misafiriz) yanıtını verince, bende sakin olmasını istedim. Ama, tezgahın üzerinden aldığı bıçakla üstümüze yürümeye kalkıştı. O sıra da yine (CHP'lileri kesmek lazım) diye bağırıyordu?? dedi



KORUMA POLİSİNİ BEN İSTEMEDİM



Seçim çalışmasını bu günde ilçelerde, CHP Genel başkanı Bülent Tezcan'la birlikte koruma polisi olmaksızın sürdüren CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık, Emniyet müdürlüğünün referandum döneminde diğer vekillere olduğu gibi kendisine de yakın koruma polis memuru vermek için yazı gönderdiğini ancak bu yazıya"Beni Kayseri'de herkes tanır. Vatandaşlarla hekim olduğum için güzel bir ilişkim var. Sakin de bir kişiliğe sahibim. Düşman sahibi değilim. Sizi bir memurunuzu alıkoyarak rahatsız etmeyeyim.?dediğini dile getirdi.