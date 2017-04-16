Kayseri CHP Il Başkanı Keskin, ? Türk Halkı Başkanlık Sistemini Benimsemedi?

CHP İl Başkanı Keskin,'Türk halkı başkanlık sistemini benimsemedi'



Kayseri'de referandum sonuçları ile ilgili değerlendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Feyzullah Keskin, Türk halkı başkanlık sistemini benimsememiştir.



Referandum'da sandıkların açılmasının ardından sandık görevlileri oy sayımlarını gerçekleştirdikten sonra Kayseri Adliyesine gelerek ilgili ilçe seçim kurumlarına oyları ve sandık sonuçlarını teslim etti. Sandık sonuçları ile ilgili değerlendirme de bulunan CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, 'Seçim adaletsiz oldu. Devletin bütün olanaklarını kullanan, kural tanımayan, yasa tanımayan ve insanlara saldıran bir seçim süreci yaşandı. Sonuçlar çok muamma. Anayasa değişikliğinde bu oranların konuşulması soru işareti. Şu anda Türkiye'nin yüzde 60 sandıklarına CHP itiraz etti. Mühürsüz oylar çıkmaya başladı. Bu kadar kritik puanlarda bunlar çok önemlidir. Birin altına düşen rakamlarda dolayı itiraz ediyoruz. Türk halkı başkanlık sistemine hayır demesini itiraz sonuçlarında göreceğiz' dedi.



Milliyetçi seçmenlerin Kayseri ve Türkiye'de gereğini yaptığını ifade eden İl Başkanı Keskin, ? Halkın verdiği oylarla siyasilere verdiği mesaj, Türk halkının başkanlık sistemini benimsemediğidir. Referandumda parti ve lidere karşı bir oy kullanımı yapıldı. Kayseri'de bizim hedefimiz yüzde 35 civarında idi. Türk halkı halen bu anayasa değişikliğine rakamsal olarak 50 virgüllü oylar vermiş olsa geçit vermemiş benimsememiştir. Türk Milliyetçileri Kayseri'de ve Türkiye'de gereğini yapmış liderlerine karşı duruşunu göstermiştir.