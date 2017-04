Kayseri CHP Il Başkanı Keskin, Milliyetçiler Ülkenin Bölünmesine 'evet' mi Diyecek

CHP İl Başkanı Keskin,'Milliyetçiler ülkenin bölünmesine 'Evet' mi diyecek??



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, referandum a 2 gün kala yaptığı açıklama da Eyalet sistemi açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına tepki göstererek Milliyetçilere seslendi! Sizler ülkenin bölünmesine Evet mi, Hayır mı diyeceksiniz dedi.



CHP Melikgazi İlçe Başkanlığını Sivas Caddesi üzerine açtığı Hayır standında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Keskin, Kayseri'de mülki amirin pankartları kaldırma konusunda ilçe seçim kurulunun kararının olmasına rağmen gereğini yapmadığını belirterek,'Kayseri'nin muhtelif yerlerine asılan pankartlarla ilgili Emniyet Müdürlüğünün belediyelere kaldırılması ile ilgili yazının gitmesine rağmen halen pankartlar daha kaldırılmadı. Bunlar şimdiden yasa, kanun tanımaz ise olası bir Evet çıktığında hiç kimsenin gücü yetmez. Bürokrasi korkuyor. Sokakta bu şehrin mülki amirleri dolaşıyor ve afişlerin yasak olduğunu bile bile ilin mülkü amirin bu afişlerin kaldırılması ile ilgili taşın altına elini halen sokamıyor. Sadece resmi yazılan yazılarla kalıyor. Bu kadar ahlaksızca, adaletten yoksun bir şekilde davranmalarını kınıyoruz. Afişlerimizi yırtıyorlar. Billboardlarımızı parçalıyorlar. Stantlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza saldırıyorlar. Her gün taciz altında kalmamıza rağmen bir birlikten yanayız' dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarının Eyalet sistemi ile ilgili yaptığı açıklamalara da değinen İl Başkanı Feyzullah Keskin,'16 Nisan'dan sonra çıkacak her karara rağmen birlikteliğimiz ve beraberliğimiz devam edecektir. Bu ülkenin üniter yapısının sıkıntı olduğunu tek bir kişinin bu ülkenin üniter yapısına vereceği zararlardan bahsettik. Bununda sonucu gördük. Başdanışmanlardan bir tanesi çıktı, yeni bir halk devleti kurulmasından bahsetti. Bu, çok tehlikeli bir durumdur. Yeni bir devlet kurulması demek eskisinin yıkılması veya bölünmesi anlamına gelir. Hukukçularımız inceliyor, gerekirse bu danışman hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bir dönem Kayseri belediye başkanlığı yapmış bir başka başdanışmanda eyalet sistemini açık açık konuşuyor. Bizlere Çin örneğini veriyor. Beyinlerin arkasındaki bilinçaltındaki düşüncelerini söylüyorlar. Bizde diyoruz ki bu ülkeyi seven hangi siyasi partiden olursa olsun, bu ülkenin üniter yapısının yanında olan insanlar, bu durum karşısında olan özellikle Milliyetçi anlamda kendilerini adlandıran arkadaşlar artık bul ülkenin bölünmesine Evet mi diyecek yoksa Hayır mı diyecek. Türk halkı ülkenin bölünmesini isteyenlere karşı dik durdu ve durmaya devam edecektir.'diye konuştu.