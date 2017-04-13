Kayseri Bylock Kullanan Bölge Müdürü Yardımcısı Hakim Karşısında
Kayseri ByLock kullanan bölge müdürü yardımcısı hakim karşısındaByLock kullanan bölge müdürü yardımcısı hakim karşısındaKayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, hakim karşısına çıkarıldı.
Kayseri ByLock kullanan bölge müdürü yardımcısı hakim karşısında
ByLock kullanan bölge müdürü yardımcısı hakim karşısında
Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, hakim karşısına çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekiplerin yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Orman Bölge Müdürü Yardımcısı U.D, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinden aldığı sağlık raporunun ardından adliyeye gönderildi.