Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Yatırımları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu yıl ki yatırımlarla alakalı bürokratlarıyla toplantı düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının ardından açıklama yapan Çelik, 2017'nin yatırımlarla dolu bir yıl olacağını belirtti.





Kent merkezi ve ilçelerde yoğun çalışma yapılacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:





"İhalesini gerçekleştirerek yer teslimini yaptığımız ve temelini atacağımız projeler var. Sümer Park bu projelerden birisi. Sümer Park'ta sadece yeşil doku olacak. Büyük ağaçların dikileceği 60 dönümlük park için çalışmalara başlıyoruz. İhalelerini yaptığımız bir başka projemiz de ilçelere yapacağımız kesimhaneler. İlçelerimize Avrupa normlarında, hijyen kesimhaneler yapacağız. İncesu, Yeşilhisar, Tomarza, Sarız, Bünyan, Felahiye ve Sarıoğlan ilçelerimize yapacağımız kesimhanelerin ihaleleri ve yer teslimleri yapıldı."



Kayseri ekonomisine büyük katkı sağlayacak en önemli projelerinden Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nin son durumunu da bürokratlarıyla ele aldıklarını belirten Çelik, projenin hayır duasını alacakları önemli bir proje olduğunu ve önümüzdeki günlerde temelini atacaklarını bildirdi.



Çelik, "Ayrıca, Eskişehir Bağları bölgesinde de KAYMEK için yeni bir tesis yapacağız. Bu tesisin de ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde temelini atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.