Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 2017 Yatırımları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent için 2017 yılı hedeflerini paylaştı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Yönetiminin toplantısında belediye yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



2017 yılında alt yapı yatırımlarında tarihi rekor kıracaklarını, ayrıca 2017 yılının ulaşım yılı olacağını ifade eden Çelik'in, özellikle alt yapı yatırımında Kayseri'nin yanına yaklaşabilen bir şehirin olmadığını söylediği belirtildi.



Geçen yıl sadece büyük ölçekli yatırımlar için 550 milyon lira harcandığını aktaran Çelik'in, "Geçen sene KASKİ 126 milyon liralık yatırımla rekor kırdı. Bu sene 205 milyon liralık yatırımla KASKİ tarihinde görülmemiş bir rekor geliyor. Bu seneki yatırımlarla kanal ve atık su arıtmada yüzde 100'lere yaklaşacağız. İçme suyunda yüzde 100'e ulaşıyoruz. Bu rakamların yanından geçen şehir yok. Bu nedenle partimizin yaptığı performans kriterlerinde her zaman ilk üç şehrin içinde oluyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.