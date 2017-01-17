Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Tesislerini Tanıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, spor tesisleri ve spor okullarının tanıtılması için etkinlik düzenledi.



Bir alış veriş merkezinde düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte, çeşitli yarışmalar, aerobic ve spinning koreografileri sergilendi.



Etkinlikler kapsamında Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Masa Tenisi takımı da gösteri maçı yaptı.



Etkinliklerde ayrıca, "Spora Minik Adımlar Projesi" kapsamında 4-6 yaş grubundaki çocuklara çeşitli spor aktiviteleri yaptırıldı.