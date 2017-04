Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin son haftasında ligden düşmesi kesinleşen rakibi Argıncıkspor'u 4-0 yenen Yolspor şampiyon oldu. Turuncu-Siyahlı takım bu başarısının ardından Kayseri'yi U-19 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Stat: Argıncık 1 Nolu



Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xxx, Harun Soyeşik xxx, Fatih Sencer Şahin xxx



Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit



Kayseri Yolspor U-19: Ersin İptaş xxx, Ahmetcan Topaloğlu xxx, Abdullah Aydilek xxx, Mustafa Alval xxx, Said Emre Gündoğan xx, Alper Kısır xxx, M.Enes Ünlü xx (Dk. 62 Şahin Can Mert x), İbrahim Türker xx (Dk. 56 Beytullah Özcan xx), Mustafa Topaktaş xx (Dk. 46 Mustafa Ekinci xx), Can Ölçer xxx, Fatih Kılın xxx



Argıncıkspor: Yusuf Akgül x (Dk. 62 Beytullah Alkan x), Siyami Şahin Evlek x, Ömer Faruk Karaca x, Kaan Aşık xx, Hasan Yurtsever xx, Beytullah Baykuş x, Ali Ölçer x, Furkan Aslan x (Dk. 59 Enes Filik x), Sait Eyvazo x (Dk. 38 Mehmetcan Gülay x), Mustafa Şafak xx, Mikail Doğan x



Goller: Alper Kısır Dk. 57, Beytullah Özcan Dk. 60, Abdullah Aydilek Dk. 80, Can Ölçer Dk. 86 (Yolspor) - KAYSERİ