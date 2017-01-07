Kayseri Bilim Merkezi'ne Ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla birlikte Kayseri Bilim Merkezi'ni gezdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki ve Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından kente kazandırılan Bilim Merkezini ziyaretleri sırasında Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla da sohbet etti ve onlarla yakından ilgilendi.



Neşe Özhaseki ve Ayşe Kamçı'ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke'nin eşi Sevil Teke de eşlik etti.