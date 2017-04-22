Kayseri Barosu: Çocukların Karıştığı Suçlarda Ciddi Artış Var

KAYSERİ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, Türkiye'de çocukların karıştığı ve mağdur oldukları suç rakamlarının her geçen gün arttığını söyledi. Birçok suçun da, kayıt altına alınmadığını da söyleyen Ercan, cinsel ve kasten yaralama suçlarının çocuklarda en fazla görülen suç türü olduğu belirtti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları sürdürülürken çocuk suçları ve mağdur çocuk sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı rakamlarla ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çocukların karıştığı ve mağduriyet yaşadığı suçlarda cinsel suçlar ve kasten yaralama suçlarının açık ara önde gittiği görüldü. TÜİK'e göre,2015 yılında ülke genelinde 12 bin 2016, yılında ise 17 bin çocuğun suça karıştığı, 14 binin üzerinde ise suçun mağduru olarak zarar gördüğü ortaya çıktı.



ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÇOĞU ORTAYA ÇIKMIYOR



Çocuklara uygulanan ve çocukların karıştığı bazı suçların birçoğu kayıt altına alınamadığına dikkat çeken Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Bilge Sarışta Ercan, şöyle dedi:



"Türkiye'de çocukların karıştığı olaylara bakıldığında kasten yaralama suçu ilk sırada yer alıyor. Cinsel içerikli suçlar, hırsızlık ve intihara teşebbüs ile, diğer suçlar bunları takip ediyor. Ortaya çıkan rakamların doğruluğu tartışılır. İstatistiki verilerin geneli polise ve savcılığa gelen şikayetlerden kaynaklı raporlardır. Oysaki ; polise yansımayan çok daha fazla suç olduğunu biliyoruz. Sanık durumuna düşen çocuklarda en büyük nedenin aile olduğunu görüyoruz. Ailesi parçalanmış olanlardan düzgün çocuk olmasını beklemek biraz güçtür. Suça bulaşan çocukların aileleri parçalanmış ya da tamamen yok olabiliyor."



ÇOCUKLARDA ARKADAŞ SEÇİMİNE DİKKAT



Çocukların suça karışma nedenleri arasında,yanlış arkadaş seçiminin neden olduğuna belirten Ercan, şöyle konuştu:



"Çocuklar, ailelerinde bulamadıkları sevgi ve saygıyı başka yere araması durumunda birçok olay ile karşılaşabiliyor. İnternet ve televizyonun da çocukların mağdur veya sanık olmasında etkili olduğunu söyleyebilirim. Çocukların suça bulaşma nedenlerinden birisinin de yanlış arkadaşı seçimi olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye genelinde suça sürüklenen çocukların kategorik ayrımına bakıldığında cinsel suçlar 4. sırada gözükse de, rakamların çok daha fazla olduğunu söylemek gerekir. Çocukların suça karışmalarında sosyoekonomik durumu çok etkilidir."



Çocuk suçlarında mağduriyetin giderilmesi adına komisyonun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, "Suçun önlenmesi çalışma yürütmesi gerekir. Suçu olmasını ne kadar önlersek kurumları iş yükü hafifler ve çocuklar daha temiz bir geleceğe adım atar. Bununla ilgili komisyon olarak hangi semtlerde hangi okullardan ne tür suçlarla karşılaşılıyor, bunun çözümüne yönelik ne yapılması gerekir bununla ilgili proje yürütüyoruz" diye konuştu.



- Kayseri