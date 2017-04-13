Kayseri Bakan Özhaseki Inşaatçilere Umut Verdi Sektörün Önü Açık, Basın Gaza

Bakan Özhaseki inşaatçilere umut verdi:"Sektörün önü açık, basın gaza??



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, inşaat sektörünün yöneticileri ile yaptığı toplantıda"İnşaat sektörünün önü açık. 16 Nisan'dan sonra basın gaza?? dedi. Özhaseki,yeni imar yönetmeliğiyle her kentin ayrı bir yönetmeliği olacağını, her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu geleceğini söyledi



Kayseri'de İnşaat sektörüyle ilgili tüm yetkililerin katıldığı"İnşaat Sektörü Zirvesi??nde konuşan ve onların sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara depreminin tüm sorumluluğunun müteahhit Veli Göçer'e yüklendiğine dikkat çekti. Özhaseki,"Kentsel dönüşümle birlikte 360 bin bağımsız birimle ilgileniyoruz. Kentsel dönüşümü 15 yıla yayacağız. Türkiye'nin depreme hazır olması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projelerini hızla sürdürüyoruz. Rekor sayıda konut yenileyeceğiz. 15 yıl içerisinde Türkiye'yi tamamen depreme hazırlıklı hale getireceğiz. Bakanlıkça çalışma yapara imarın değişmez kurallarını yazdık. Bunlar değişmeyecek. Sonra otoparkla ilgili düzenleme getirdik. Şimdi her evde bir araba var. Bu durumda her daire için bir park yeri bulundurma zorunluluğu gelecek. Yeni imar yönetmeliği ile Ankara'dan bir karar vermeyeceğiz. Biz temel kuralları koruyoruz. Her şehrin imar yönetmeliği ayrı olacak. Örneğin İstanbul'un Kadıköy semtindeki İmar yönetmeliği uygulamasıyla, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki uygulama bir olmayacak. Çokça şikayet gelen yapı denetim firmaları da üzerine düşeni, bazı istisnalar olsa da yapıyorlar. O istisnalara en geç bir ay içinde müdahale edilecek. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ortak akılı kullanacağız??diye konuştu



İSTANBUL'DA BAZI BİNALAR DEPREME GEREK KALMADAN YIKILIYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bilim adamları tarafından İstanbul'da büyük bir depremin olacağına dair söylemlere dikkati çekti. Özhaseki şunları söyledi :



"İstanbul'da bilim adamlarının müthiş tespitleri var. Neredeyse tamamı 2030'a kadar büyük bir deprem olacağını, bunun şiddetinin en az 7 veya 7.5 olacağını söylüyorlar. Allah korusun böyle bir şey olursa İstanbul'un hali ne olur? Birçok bina olduğu yerde yıkılıyor zaten, bir şey yapmanıza gerek yok. Gecekondular da cabası. İnşallah 16 Nisan'dan sonra meclis çalışmaya başlarsa o yasaları getireceğiz. Orada finansla ilgili birçok tedbirlerimiz var. Bunları alacağız ve hızla işe koyulacağız. Bunu yaparsak inşallah biz de kendimizi başarılı sayarız diye düşünüyorum??



İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇIK



Kentsel dönüşümle birlikte Türkiye'de inşaat sektörünün önünün açık olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki,"Bu sektördekilere sesleniyorum. İnşaat sektörünün önünü açık. Kendinize hedef koyun. 45-50 milyar dolarlık bir piyasadan söz ediyorum. Ayrıca, sektördeki istihdamda cabası. 15-20 yıldır inşaat sektöründeki büyümeyle birlikte sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılıyız. Dünya genelindeki 250 ülke inşaat şirketleri arasında 40 Türk şirketi yer alıyor. Bir başka deyimle ülke olarak Çin'den sonra ikinci sıradayız. O nedenle sektörü büyütmeliyiz. Örneğin, otobanda motoru sağlam, aküsü sağlam bir otomobille, basın, basabildiğiniz kadar gaza. Sektördeki durgunluğu, çekingenliği ve ihtiyatlı davranmayı bir kenarı bırakıp, 16 Nisan sonrası basın gaza?? diye sözlerini tamamladı