Kayseri Bakan'dan Kayserispor'a Destek ve Moral Ziyareti 'Nazara Geldik'

Kayseri Bakan'dan Kayserispor'a deste ve moral ziyareti "Nazara geldik"



Bakan'dan Kayserispor'a deste ve moral ziyareti: "Nazara geldik"



KAYSERİSPOR Kadir Has tesislerinde sporcular ve teknik heyetle buluşan Çevre ve Şehircilik bakanı Mehmet Özhaseki takımın nazara geldiğini kaydetti.



Anayasa değişikliği nedeniyle yapılacak olan referandum a sayılı günler kala seçim bölgesinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki uzun yıllar onursal başkanlığını yaptığı Kayserispor'a destek ziyaretinde bulundu. Kulüp tesislerinde sporcular, yeknik heyet ve yönetimle bir araya gelen Özhaseki bütün sporcularla tek tek el sıkışırken daha sonra Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile kameralar karşısna geçti. Ziyarette ilk olarak söz alan Kulup başkanı Erol Bedir, 'Kulübümüzün iyi yerlere gelmesinde büyük payı olan sayın bakanımızı bugünde aramızda görmekten mutluyuz, kendilerine teşekkür ediyoruz' dedi.



NAZARA GELDİK



Bakan Özhaseki konuşmasında,'Ben 21 boyunca bu şehrin belediye başkanlığını yaptım. Yıllarca da bu kulübün başkanlığını yaptım. Ta küçük yaşta Kayserispor maçına büyük bir zevkle giderdik. Büyüdük çeşitli makamlara geldik yine gitmeye çalışıyoruz. Maçlara gelemediğim zamanlar da kulağımız burada ne olup bittiğini haber alıyoruz. Sezonun ikinci yarısında güzel bir çıkış yakaladınız. Tüm Türkiye sizi konuşmaya başladı. Bundan da çok büyük bir sevinç yaşadık. Herhalde' nazara mı geldiniz? Aslında insanoğluna bakıldığında da hep çıkışta değildir. Yada insan hayatı düz gitmeez. Bazen güzel günler olur bzen de insanın moralini bozucu şeyler olur. Bazen sağlıklıdır insan bazen hastalıklara yenilir. Futbolda da bu böyledir. Sürekli çıkışta olan her maçı kazanan bir takım yoktur. Bugün dünyanın en iyi takımları bile inişli çıkışlı performans sergiliyor. En basiti Bercelona'ya bakın. Önemli olan burada moral bozmamak. Kendinize olan güvenin kaybolmaması. İleriye yönelik olarak da mutlaka bir azimin içinde olunması lazım. Ben Kayserispor'un sezonun kalan maçarında bizi mutlu edeceği sonuçlar alacağına inanıyorum? açıklamasında bulundu.