Kayseri - Atatürkevi 'Ne Bırakılan Klima Tüpü Panige Yol Açtı

Atatürkevi 'ne bırakılan klima tüpü panige yol açtı



Kayseri'de Atatürk evi yanına bırakılan içi boş klima tüpü, bomba paniğine neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, tüpü çöpe atılması için Uluslararası Öğrenci Derneği yetkililerin bıraktığını belirledi



Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 3 katlı Atatürk evi yanına bırakılan turuncu renkli klima tüpü heyecan yarattı. Şüpheli tüple ilgili bomba ihbarı yapan mahalle sakinlerin uyarısı üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Özel kıyafet giyen bir bomba imha uzmanı, şüpheli tüple ilgili inceleme yaptı. Bomba uzmanın yaptığı incelemede 6 kilogramlık tüpün klima gazı içerdiği, içindeki gazın dolumundan sonra boş haliyle, çöpe atılmak üzere kaldırıma konulduğu belirlendi. Gazı klimaya bastıktan sonra boş haliyle atan Uluslararası Öğrenci Derneği yetkilileri hakkında polis, zabıt tuttu. Boş tüp ise çöpe bırakılmak üzere, dernek yöneticilerinde kaldırımdan alındı.