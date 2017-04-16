Kayseri AK Parti Il Başkanı, Doğum Gününü Sandıkta Kutladı

Kayseri AK Parti İl Başkanı, doğum gününü sandıkta kutladı



AK Parti İl Başkanı, doğum gününü sandıkta kutladı



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, anayasa değişikliğini içeren referandum için oyunu kullandı. Gençlik Kolları üyeleri de İl Başkanı Özden'e sürpriz yaparak tezahüratlar eşliğinde doğum gününü kutladılar.



Ak Parti İl Başkanı Özden, referandum da oyunu Öz-kar Eğitim Uygulama Okulu 1093 nolu sandıkta kullandı. İl yönetimi ve Gençlik Kolları üyelerinin tezahüratı eşliğinde eşi Fatma Özden ile birlikte okula gelen İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Referandumun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Özden, 'Güzel ve huzurlu bir kampanya süreci sonrasında çok şükür rahat bir seçim geçiriyoruz. İnşallah sonucunda da Türkiyemiz için, gençlerimiz için güzelliğin,en güzelinin olmasını istiyorum. Allah yardımcımız olsun. Artık söz de karar da milletimizin ve millet de inşallah bugün o iradesini sandığa yansıtacak. Ülkemiz ve milletimiz adına tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemize inşallah güzel bir gelecek diliyorum' dedi.



Özden'in konuşmasının ardından, Gençlik Kolları üyeleri, bugün doğum günü olan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden'e sürpriz yaparak tezahüratlar eşliğinde doğum gününü kutladılar.