Kayseri 7. Mobilya Fuarı Açıldı

TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen Kayseri 7. Mobilya Fuarı, kapılarını açtı.



Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mobilyadaki KDV indiriminin satışları artırdıkça uygulama süresinin uzatılacağına inandığını söyledi.



Mobilya sektörünün Kayseri'nin lokomotif sektörlerinden olduğunu dile getiren Kamçı, Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 35'inin de Kayseri'den yapıldığını kaydetti.



Kamçı, fuara katılan firmaların yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacağını belirterek, 70 firmanın katıldığı fuarı, bu yıl 60 bini aşkın kişinin ziyaret etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.



Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Yakup Deveci ise fuarların sektörlerin pazara açılış kapısı olduğunu ancak sadece sektöre değil şehre ve ekonomiye de dolaylı yollardan katkılar sağladığını vurguladı.



Deveci, farklı ölçeklerdeki 3 bin 500 işletmeyle Türkiye mobilyasının yüzde 50'sini üreten Kayseri mobilya sektörünün, 100 bin kişiye de istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Mobilyada yüzde 8'e düşmüş olan KDV, ticaretimizde en önemli paydalarımızdan biri haline gelmiştir. Fuarımızın da bu döneme denk gelmesi esnafımızın da rahatlatılmasında ciddi bir fayda sağlamıştır." dedi.



TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise fuarda geçen yıla göre çok daha farklı tasarım ve kaliteli ürünlerin görülebileceğini belirtti.



Fuara 200'ün üzerinde yabancı iş adamından oluşan alım heyetinin katılacağını dile getiren Alagöz, Türkiye'nin yanı sıra Lübnan, Suriye, Gürcistan, Irak, İran, Tunus ve Rusya'dan ziyaretçileri ağırlayacaklarını kaydetti.



Yurt içinden 70 firmanın katıldığı fuar, 23 Nisan'a kadar sürecek.