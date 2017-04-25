Kayseri 5 Ilde Fetö Operasyonu 16 Gözaltı

Kayseri merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı yakalanarak, gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Akansu Koleji çalışanları ve bu kişilerle hareket ettiği tespit edilenlere yönelik yapılan operasyonda 20 şüphelinin yakalanması için 5 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucu N.Ş, S.Y, Ö.I, S.C, Ö.K, S.Y, H.Ş, M.C, S.A, S.P, M.S, A.A, M.A.K, F.Ö, P.Ş. ve T.Ö.yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen zanlılar, ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.