4 TIR'ın istetmelerini çalan hırsız yakalandı
Kayseri'de, park halindeki 4 TIR'dan stepne çalan Mahmut Ü. yakalandı.
İl merkezinde farklı semtlerde park halinde bulunan 4 TIR'ın stepnelerinin çalındığı ihbarını alan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler Mahmut Ü'yü (28) gözaltına aldı. Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Kayseri 4 Tır'ın Istetmelerini Çalan Hırsız Yakalandı
4 TIR'ın istetmelerini çalan hırsız yakalandıKayseri'de, park halindeki 4 TIR'dan stepne çalan Mahmut Ü. yakalandı.
4 TIR'ın istetmelerini çalan hırsız yakalandı
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