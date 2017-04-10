Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu’nda zirveyi hedefleyen Gültepespor, 3. hafta maçında karşılaştığı Kafkasspor’u 2-1 yenerek puanını 9’a çıkartarak yoluna yenilgisiz devam etmiş oldu.

Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu'nda zirveyi hedefleyen Gültepespor, 3. hafta maçında karşılaştığı Kafkasspor'u 2-1 yenerek puanını 9'a çıkartarak yoluna yenilgisiz devam etmiş oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Hakan Kuzugüdenli xxx, Oğulcan Çirasun xxx, İsmet Yaşar xxx

Saha Komiseri: Mustafa Irmak

Gültepespor U-19: Serkan Şahin xx, A.Said Bozkurt xx, Volkan Polat xx (Dk. 83 İsmail Yıldırım x), Günay Altuntaş xx, Ali Canga xx, Tayyip Tuzcu xx, Kürşad Candemir xx, S.Okan Sayın xx, Y. Emre Atıcı xx (Dk. 57 Furkan Kuval x), Umut Üçel xxx, Ertuğrul Erdinç xxx

Kafkasspor U-19: Batuhan Deveci x, İsmail İmren xx (Dk. 82 Kayra Kemal x), Zekeriya Boztürk xx, İbrahim Duman x, Ömer Demir x, Abdülsamed Yılmaz xx, Koray Kocakaplan x (Dk. 52 Mehmet Ali Çağınnı x), Cengiz Eşme x, Doğan Bilgin xx, Erhan Vurdem x, Emre Kahraman x

Goller: Umut Üçel Dk. 38, Ertuğrul Erdinç Dk. 67 (Gültepespor), Doğan bilgin Dk. 20 (Kafkasspor) - KAYSERİ

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