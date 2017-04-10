Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu’nun namağlup takımı Kılıçaslan Yıldızspor, zayıf rakibi Kocasinan Ülküspor’u 7-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu'nun namağlup takımı Kılıçaslan Yıldızspor, zayıf rakibi Kocasinan Ülküspor'u 7-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Ömer Hürcan Yücel xxx, Bekir Kahraman xxx, Cemal Emre Gömeç xxx
SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş
KILIÇASLAN YILDIZ U-19: Emre Özcan xxx (Dk. 80 A.Kadir Polat x), Canberk Yalçın xxx, Hüseyincan Taş xx (Dk. 80 Mehmet Erışık x), Ali Alper Öztürk xxx, Ömer Kaya xxx, Ömer Seyit Çimen xxx, Ömer Akduman xxx, Doğuş Aydoğmuş xx (Dk. 75 Bayramcan Karahan x), Resul Kahriman xxx, Ufuk Durğurt xxx, Abdi Çağrı Polat xxxx
KOCASİNAN ÜLKÜ U-19: Muhammed Doğansoy x, Ömercan Güleryüz x (Dk. 50 Muhammed Mustafa Duran x), Furkan Camuz x, Hüseyin Yorulmaz x, Batuhan Yıldız x (Dk. 47 Okan Öner x), Furkan Şahingöz x, Hasan Hüseyin Çakır x, Mehmet Erden x (Dk. 26 Cengizhan Şahin x), Emrecan Ünal x, Dursun Doğan x
GOLLER: Abdi Çağrı Polat Dk. 14, 22 ve 87, Resul Kahriman Dk. 47, Ömer Akduman Dk. 68 ve 74, Bayramcan Karahan Dk. 89 (Kılıçaslan Yıldız) - KAYSERİ