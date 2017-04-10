Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu lideri Kocasinan Gençlikspor, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta Mimarsinanspor’u 5-2 yenerek üç puana uzanmasını bildi.
Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi A Grubu lideri Kocasinan Gençlikspor, ilk yarısını 2-1 geride kapattığı maçta Mimarsinanspor'u 5-2 yenerek üç puana uzanmasını bildi.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Kemal Deliktaş xxx, Ahmet Sinan Berköz xxxx, Sami Yılmaz xxx
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Kocasinan Gençlik U-19: Ahmet Çelikxx, Ahmet Kahveci xx, Musa Kümüş xx, Enes Güler xx, Onur Dikmen xxx, İbrahim Aydoğdu xx, Mehmet Çolakoğlu xxx, Ekrem Can xx (Dk. 83 Burak Yıldız x), Yusuf Baran xx (Dk. 85 Ali Aslan x), Okan Duran xxx, Tayyip Aydın xxx (Dk. 70 Halil Akkulak x)
Mimarsinanspor U-19: Emre Boyraz x, Furkan Yasin Atilla xx, Muhammed Torun x (Dk. 85 Yusuf Silan x), M.Boran Özbay xx, Mustafa Yaprak x (Dk. 65 Abdullah x), Caner Gün xx, Mustafa Alaca x (Dk. 50 Enescan Kayhan x), Volkan Ceylan xx, Batuhan Yakupoğlu x, Ogün Cingöz xx, Zafer Demir x
Goller: Okan Duran Dk. 19 ve 64, Tayyup Aydın Dk. 47 ve 61, Mehmet Çolakoğlu Dk. 87 (Kocasinan Gençlik), M.Boran Özbay Dk. 14 (Pen), Caner Gün Dk. 32 (Mimarsinan) - KAYSERİ