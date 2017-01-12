Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırının 26 Zanlısı Adliyede (2)

KELEPÇELİ GETİRİLDİLER



Geniş güvenlik önlemleri altında 2 otobüsle Emniyet Müdürlüğü'nden Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilere, adliyede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.



Otobüsten indirilen şüpheliler, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan alındı. Arkadan elleri kelepçeli olan şüpheliler, nezarethane bölümüne alındı.