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Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırının 26 Zanlısı Adliyede (2)

Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırının 26 Zanlısı Adliyede (2)

KELEPÇELİ GETİRİLDİLERGeniş güvenlik önlemleri altında 2 otobüsle Emniyet Müdürlüğü'nden Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilere, adliyede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

Kayseri 14 Askerin Şehit Olduğu Saldırının 26 Zanlısı Adliyede (2)

KELEPÇELİ GETİRİLDİLER

Geniş güvenlik önlemleri altında 2 otobüsle Emniyet Müdürlüğü'nden Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilere, adliyede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

Otobüsten indirilen şüpheliler, hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan alındı. Arkadan elleri kelepçeli olan şüpheliler, nezarethane bölümüne alındı.

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