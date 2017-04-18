Kayseri 11 Yaşındaki Oğluna Hırsızlık Yaptıran Anne, Yakalandı

Kayseri'de, bir annenin 11 yaşındaki oğluna işyerinde bulunan yazarkasadaki paraları çaldırma anı güvenlik kameralarına yakalandı. Anne Z.U. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olay geçtiğimiz Pazar günü öğlen saat 12.35'de Melikgazi ilçesi Güllük Mahallesi Boyluca Sokakta bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde anne Z.U. (56) ile oğlu L.U. kıyafetlere bakacağı bahanesiyle mağazaya girdi. Mağaza görevlilerinin başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen anne Z.U. oğluna içinde 160 lira olan yazarkasayı alması için işaret yaptı. Bunun üzerine küçük çocuk yazarkasayı alarak annesine verdi. Anne Z.U. yazarkasayı elindeki çantaya koyarak, oğluyla birlikte kayıplara karıştı. Mağaza yetkileri yazarkasanın yerinde olmadığını görünce polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra olaylın zanlısını bulmak için çalışma başlattı. Ekipler çalışma sonucu anne Z.U.?yu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 11 yaşındaki L.U. ise bilgisine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan zanlının başka bir hırsızlık suçundan dolayı elektronik kelepçe taktığı öğrenildi. Olayın zanlısı anne Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.