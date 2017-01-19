Kayra Tütüncü'ye Taraftarlardan Sow Forması

Sökeli Genç Fenerbahçeliler Grubu ilçede yaşayan ve ender görülen bir genetik rahatsızlığı bulunan Kayra Tütüncü'ye, hayranı olduğu Moussa Sow'un formasını hediye etti.



Taraftar grubunun üyeleri, Prader Willi sendromlu 8 yaşındaki Kayra'yı evinde ziyaret etti.



Kayra'ya acil şifalar dileyen Fenerbahçeli taraftarlar, ona üzerinde Sow ile kendi isminin yazılı olduğu sarı-lacivertli formanın yanı sıra bere, atkı, eldiven ve top verdi.



Ziyarete gelen taraftarlardan Polat Kaya, Kayra'nın hastalığını ve Fenerbahçe sevgisini basında çıkan haberlerden öğrendiklerini belirterek "Grubumuzda bulunan arkadaşlarımızla Kayra için ne yapabiliriz, diye düşündük. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. Kayra'nın mutlu olması demek bizim mutlu olmamız demek. İnşallah sağlığına kavuşur." diye konuştu.



Taraftarlardan Ferdi Canıtez ise Moussa Sow ile Kayra'yı bir araya getireceklerini anlatarak "Biz de Kayra'yı Sow'dan önce Sow'un formasıyla buluşturmak istedik." ifadesini kullandı.



Kayra'nın babası Sedat Tütüncü, oğlunu mutlu görünce kendisinin de mutlu olduğunu dile getirerek ziyarette bulunan grup üyelerine teşekkür etti.