Kayra Sayit'ten altın madalya



Türkiye Judo Grand Prix'si 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz toplam 5 madalya ile tamamladı.



2020 Olimpiyatları'na puan veren ve üç gün süren 2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları bu akşam yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi.



34 ülkeden 253 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye'yi 25'i kadın, 42 milli judocumuz temsil etti.



Türkiye, Judo Grand Prix'i 5 madalya ile tamamladı.



Türkiye'ye Grand Prix'te +78 Kg da Kayra Sayit Altın madalya, 73 Kg'da Hasan Vanlıoğlu ve 60 Kg'da Bekir Özlü Gümüş madalya, 60 Kg'da Ahmet Şahin Kaba ve +78 kiloda Kübra Kara Bronz madalya kazandı.



Antalya Arena Spor Salonunda üç gündür devam eden ve 2020 Olimpiyatları'na puan veren 2017 Antalya Judo Grand Prix müsabakaları üçüncü ve son gününde 6 kadın, 7 erkek sporcumuz mindere çıktı.



Şampiyonanın son gününde Kadınlarda 78 ve +78, Erkeklerde ise 90, 100 ve +100 kilolarda müsabakalar yapıldı. Sabah seansında Kadınlarda mindere çıkan, 78 Kg da Çağrı Güzelsoy ve Banu Güngör 2. Turda, +78 kiloda ise Zehra Belkıs Kara 1.turda elendiler.



KAYRA SAYİT ALTIN MADALYA KAZANDI



+78 Kg da Kayra Sayit 2. Turda Hırvatistan'lı İvana Maranıç'i ippon, yarı ise finalde Moğolistan'lı Munkhtuya Battulga karşısında rahat bir galibiyet (ippon) alarak adını finale yazdırdı. Milli sporcumuz finalde Bosna Hersek'li Larisa Ceric ile karşılaştı. Ceric karşısında rahat bir maç çıkaran Olimpik sporcumuz Kayra, (Waza-ari) puanıyla karşılaşmayı 1-0 kazanarak Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyasını kazandırdı.



KÜBRA KARA BRONZA UZANDI



+78 kiloda Kübra Kara ise ilk maçında Kazakistan'lı Gülzhan Issanova karşısında (ippon) ile galip geldi. 2. Turda ise Moğolistan'lı Munkhtuya Battulga'ya Waza-ari ile (2-1) yenildi ve repesajda ise Hırvatistan'lı İvana Maranıç'i yenerek bronz madalya için akşam seansında mindere çıktı. Litvanya'lı Santa Pakenyte ile karşılaşan Milli sporcumuz karşılaşmayı (Waza-ari) ile 1-0 kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu.



SEBİLE AKBULUT BRONZ MAÇINI KAYBETTİ



+78 kadınlardaki bir diğer sporcumuz Sebile Akbulut ise, 1. Turda Litvanya'lı Sandra Joblonskyte'yi (ippon) ile yenerek 2. Turda bir diğer Litvanya'lı Santa Pakenyte'ye (waza-ari) ile (1-0) yenildi ve repesaj maçına çıktı. Repesaj'da Taype'li Yu Pei Sun'u (ippon)'la geçen milli sporcumuz, bronz madalya için Moğolistan'lı Munkhtuya Battulga ile karşılaştı. Karşılaşmayı (Waza-ari) puanıyla 1-0 kaybeden sporcumuz şampiyonayı madalyasız tamamladı.



SEMİH ADIYAMAN ÜÇ İHTARLA BRONZ MADALYAYI KAÇIRDI



+100 kiloda Semih Adıyaman ise 1 turda Taype'den Yen Po Lee'yi Waza-ari ile (2-1) yendi. 2. Turda ise Kıgızistan'lı Lurii Krakovetskıı'ye (ippon)'la yenildi ve repesaj maçında Kazakistan'lı Zhambyl Turgynaliyev'i (ippon) ile yenerek bronz madalya için, Sırbistan'lı Zarko Culum ile karşılaştı. Karşılaşmada üç ihtar alan milli sporcumuz bronz madalyayı kendi eliyle rakibine vermiş oldu. Rakibine üç ihtar verdiren Sırbistan'lı Zarko, bronz madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 90 Kg da Oğuzhan Ahmet Efemgil, Batuhan Efemgil, 100 Kg da Ali Erdoğan, Ahmet Furkan Besdil, Hasan Arıcı, +100 Kiloda Kadir Bingöl ve Feyyaz Yazıcı şampiyonayı madalyasız tamamladılar.