Kaynes Kimdir?

Kaynes Kurumsal Hizmetler Yöneticisi Çetin Temel, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Temel, "Kaynes 2006 yılında Gebze'de faaliyetlerine başlamış eğitim ve danışmanlık firması. 2014 itibariyle bir değişim dönüşüm sürecine girerek danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra mesleki yeterlilik, belgelendirme konusunda da faaliyet göstermeye başladı. İş güvenliği kültürünün Türkiye'de gelişmesiyle birlikte iş güvenliği alanında da eğitimler vermeye başladı. Şuan Türkiye'de 5 farklı noktada hizmet veren bir yapıyla serüvenine devam ediyor. ve tüm hizmetlerimizi Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz" diyerek yakın bir zamanda mesleki yeterlilik alanında da belgelendirme faaliyetlerini sürdürmek üzere girişimlerini devam ettirdiklerinin altını çizdi.