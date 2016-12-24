Kaynarca'dan Haleplilere Yardım

Kaynarca Kaymakamlığınca, Ziraat Bankası Kaynarca Şubesi'nde Halepliler için yardım hesabı açıldı.



Haleplilere Yardım Komitesi üyeleri, Kaynarca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Kaya, Kızılay Kaynarca Şubesi Başkanı Sezgin Tutar, Dilek Banu Şahin, Sevim Özel ve gönüllüler Cuma Pazarı ve köylere giderek Halepliler için yardım topladılar.



Halep'i terkeden insanlara yardım etmek isteyenler vatandaşların yardım komitesine eşya yardımı yapabilecekleri gibi Ziraat Bankası 45983426-5006611 hesabına da para yatırarak yardımda bulunabilecekleri belirtildi.