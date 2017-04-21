Kaynarca'da İş Kazası: 1 Ölü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tarlada traktöre bağlı çalışır durumdaki makineye kolunu kaptıran kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kaynarca Ortaköy Mahallesi'nde evlerinin yanındaki tarlada traktöre bağlı çalışır durumdaki makinenin bıçaklarına dolanan ipleri temizlemek isteyen Mustafa Düzgün (62) kolunu kaptırdı.



Olay yerinde hayatını kaybeden sekiz çocuk babası Düzgün, incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.