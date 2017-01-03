Kaynarca'da Haleplilere Yardım Kermesi

Kaynarca ilçesinde, geliri Haleplilere gönderilmek amacıyla kermes düzenlendi.



Kaynarca Kaymakamlığı, Belediye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Kızılay Şubesi işbirliği ile başlatılan kampanya kapsamındaki kermes, belediye hizmet binası girişinde açıldı.



Kermeste, köy sütü ve ekmeği, tarhana, bakliyat, pide ile çeşitli gıda maddeleri satışa sunuldu.



Kaymakam Kemal Şahin'in eşi Dilek Banu Şahin, Belediye Başkanı Zeynur Özel'in eşi Sevim Özel ve Kaynarcalı kadınlar, el emeği ürünleri ile kermese destek verdi.