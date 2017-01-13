Kaynar Süt Dolu Kazana Düşen Çocuk Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaynar süt dolu kazana düşen 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Kayseri'ye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Yoğunluk köyü Paşaoğlu Mahallesi'nde Firdevs Aktuğ, peynir ve yoğurt yapmak için evinin bahçesindeki kazanda süt kaynattı.



Bu sırada, bahçede oynayan Akif Aktuğ, süt kazanına düştü.



Durumu fark eden Firdevs Aktuğ, kayınbabası Halil Aktuğ ile oğlunu Kadirli Devlet Hastanesine götürdü.



Vücudunda yanıklar oluşan küçük çocuk, ambulans helikopterle Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Halit Aktuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt kazanına düşen torununun iyileşmesi için dua ettiğini belirterek, devlet ve sağlık yetkililerine teşekkür etti.