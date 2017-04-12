Kaynak: İdamın Olduğu Ülkelerde Ağır Suç İşleme Oranı Düşük

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, hem bir hukukçu hem de bir Müslüman olarak idamın gerekli olduğuna inandığını belirterek, "Kanununda idam cezası olan ülkelerde ağır suç işleme oranı düşük" dedi.



Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşıda babasının bir zamanlar manifaturacı dükkanı olması nedeniyle birçok esnası yakından tanıyan Kaynak, ziyaretlerinde geçmişi yad etti. Ziyaretler sırasında bir fırıncı Kaynak'a üzerinde çörek otu ile 'Evet' yazılı Maraş çöreğini ikram etti. Fırıncıya teşekkür eden Veysi kaynak, daha sonra babasının eski dükkanın önünde tabureye oturarak esnafla sohbet edip çörek yedi. Kaynak, içine girdiği dükkanda babasının masasına oturdu ve bu sırada yanına gelen bir engellinin eşinin ağır engelli olduğunu ve referandum da oy kullanmak istediğini söylemesi üzerine, Sağlık Bakanlığı'nın bu durumdaki vatandaşları oy kullanmaları için ambulansla taşıyacağını söyledi.



'HUKUK DİPLOMAMI YIRTARIM'



Daha sonra tarihi Taşhan'a geçen Veysi Kaynak, esnafla sohbet edip beraber çay içti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaynak, Cumhurbaşkanının meclisi feshetme yetkisi iddialarının çok büyük bir yalan olduğunu söyledi. Fesih ile yenilemenin birbirinden çok farklı olduğunu ifade eden Kaynak, "Cumhurbaşkanımız hep söylüyor, bu anayasa bütün dünyada bir ilk, karşılıklı birbirini seçime götürmek. Asla fesih değil. Buna hukukçular 'Medeni giyotin yasası' diyorlar. Yani her iki tarafı da kesen bir yasa bu ve ilk defa Türk modeli bir sistemle hayata geçiyor. TBMM'nin feshi demek, Tük milletini feshetmek demektir. Buna da Allah'ın izniyle yedi düvel gelse kimsenin gücü yetmez. Bu, çok büyük bir yalandır. Her şey çok açık ve net 18 madde ortaya koyuyor. Bir tanesi 'Bu 18 madde tek adamlığı, meclisi fesih imkanı getirir' desin ben, bütün görevlerimden ayrılacağım gibi hukuk diplomamı da yırtıp atacağım. Bu kadar net bir şey söylüyorum" diye konuştu.



'İDAM GEREKLİDİR'



Başbakan Yardımcısı Kaynak, bir vatandaşın idamın gelip gelmeyeceğini sorması üzerine ise şunları söyledi:



"Bir hukukçu olarak idamın gerekliliğine inanıyorum. Niye? Kanununda idam cezası olan ülkelerde ağır suç işleme oranı düşük. Adam öldürme suçu, affedersiniz çocuğa cinsel bilmem ne suçu gibi ağır suçların işlenme oranları düşük. İki, bir Müslüman olarak da inanıyorum. Bizim Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de 'Kısasta hayat vardır' diyor. Yani kısas aslında hayat kurtaran bir şey. Kısasın olduğunu bilen bir hayata kastetmez. Tabi bu da bir anaysa değişikliği gerektirir ve bunun için de en az 330 milletvekilinin oyu gerekli. Eğer MHP ve CHP destek verirse ancak 367 bulur ve meclisten geçiririz. Yok, 330'u MHP ile bulup geçirirsek mecburen yine referandum gözüküyor." - Kahramanmaraş