Kaynak: 'Halk Kendisi Bizzat Seçecektir Yürütme Organını ve Güvenoyunu Kendisi Verecektir'

- AA Editör Masası

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Anayasa değişikliğine ilişkin kanun) Halk kendisi bizzat seçecektir yürütme organını ve güvenoyunu kendisi verecektir. Meclis tarafından 'başkanın ve hükümetin Türkiye'yi yönetmediği' iddiasıyla yeni seçim kararı alınırsa da halk, güvenini tazeleyecektir ya da tazelemeyecektir. Doğrudan halkın iradesine dayanan, gerçekten doğrudan demokrasinin çok güzel bir örneği olacaktır."