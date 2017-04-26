Kaynak, Fransız Kilisesinde İncelemelerde Bulundu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Bursa'da mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Fransız kilisesinde yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaynak, "Gayrimüslim vatandaşlarımızın ve turist olarak gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için burayı hazır hale getireceğiz. Avrupa Komisyonunun dün aldığı karar karşısında bu durumu değerlendirirseniz Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ayakta olduğunun canlı örneğini de yaşamış oluyoruz" dedi.



Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Hocaalizade Mahallesi'nde 1881 yılında gayrimüslimler için ibadete açılan Fransız kilisesinde restorasyon çalışmaları başlıyor. 2006 yılında 10 yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve tahsis süresi olan kilisenin mülkiyeti yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçmişti. Restorasyon çalışmaları öncesinde kilisede incelemelerde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Emek'ten bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Bursa için inşallah önemli bir kazanım olacak"



"Bizim coğrafyamız her türlü dinin, inanışın özgürce yaşandığı bir coğrafya" diyen Kaynak:



"Ecdadımız öyle bir devlet yönetmiş ve coğrafyamız içerisinde Hıristiyanlar, Yahudiler onların çeşitli mezheplerin tamamı hayat bulmuşlar ve Bursa'mız da Osmanlı'nın önemli şehirlerinden biri. Bursa'daki gayrimüslimler için 1881 yılında bu kilise yapılmış. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sadece camileri, medreseleri, hamamları değil, vakıf olan bütün dini yapıları da restore etmektedir. Avrupa'nın en büyük sinagogunu Edirne'de restore edip, ibadete açtık. Diyarbakır Sur'da terörden etkilenen Ermeni Kilisesini restore ediyoruz. Süryanilerin manastırlarını iade ettik. Buradaki kilise 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyemize tahsis edilmiş ve Belediyemiz de isabetli şekilde bunu burada bulunan Hıristiyan inancına mensup, çeşitli mezheplere tabi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş. Biz de bugün tekrar inceledik. İsmail Bey bana çatının aktığını söylemişti. Büyükşehir Belediyesine olan tahsis süresi tamamlanmıştı. Şimdi Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptı. Bunlar tarihi eser olduğu için istediğimizi istediğimiz zamanda ve istediğimiz şekilde yapamıyoruz. Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu restorasyon projemizi kabul etti. Şu anda yaklaşık maliyet çalışmaları devam ediyor ve kısa sürede çatısından başlayarak restore edeceğiz. Burada yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımızın ve turist olarak gelenlerin ibadetlerini yapabilmeleri için burayı hazır hale getireceğiz. Bursa için inşallah önemli bir kazanım olacak" dedi.



"İnşallah çok kısa sürede tamamlayıp ibadete hazır hale getireceğiz"



Restorasyon işleminin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Avrupa Komisyonunun dün aldığı karar karşısında bu durumu değerlendirirseniz Türkiye'de özgürlüğün, demokrasinin, hoşgörünün ne kadar ayakta olduğunun canlı örneğini de yaşamış oluyoruz. Bu yönüyle de önemli. Çok kısa sürede tamamlayıp ibadete hazır hale getireceğiz. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Bir Nakşibendi vakfı aslında, çok ilginç. Vakıflar Genel Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesine 10 yıllığına tahsis etmiş. O tahsis süresi de dolduğu için yeniden biz bu sene 2017 yılında bu restorasyonu yapıyoruz. Maliyet çalışması yapılıyor. Daha 1-2 önceye kadar yağmur yağıyordu. Çatıda yapılacak onarım için yağmurun kesilmesi lazım. Kısa sürede biter. Bugün biz Bursa Büyükşehir Belediyemiz yok olan sadece temelleri kalan medreseyi yeniden ihya ettik. Bir yandan büyük Osmanlı padişahı, atamız Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Yıldırım Camiinin restorasyonu devam ediyor. Bir yandan gayrimüslim vatandaşlarımızın ibadet yerlerini restore ettiriyoruz. Bunlar Anadolu'nun önemli zenginlikleri ve inşallah böyle devam edecek" diye konuştu. - BURSA