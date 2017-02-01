Kaynak: "Fırat Kalkanı, Astana'ya da Cenevre'ye de Asla Engel Değil"

- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: "(Cenevre'de gerçekleşmesi planlanan Suriye görüşmeleri) Bu, umutlarımızı biraz daha artıran bir gelişmedir. Bundan anladığım, 20 Şubat'a kadar çözüme yönelik daha kapsamlı görüşmeler yapılacaktır. Fırat Kalkanı, Astana ya da Cenevre'ye de asla engel değil tersine büyük destek veren bir operasyondur."