- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklaması ANKARA - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.



Başbakan Yardımcısı Kaynak: " (ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi) Türkiye'de 3 milyon mülteci var, bu mültecilerin büyük çoğunluğu Suriyeli ama Filistinliler, Iraklılar, Afganlar var hatta Ermeniler var. Biz, bunların tamamına sadece insan olarak bakıyoruz. Tamamının sağlığını, eğitimini, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim hem kültürümüz hem tarihi köklerimiz böyle yapmamızı gerektiriyor."